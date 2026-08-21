Kyo מחיר היום

מחיר Kyo (KYO) בזמן אמת היום הוא $ 0.01638183, עם שינוי של 0.64% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ KYO ל USD הוא $ 0.01638183 לכל KYO.

Kyo כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 2,679,586, עם היצע במחזור של 163.57M KYO. ב‑24 השעות האחרונות, KYO סחר בין $ 0.01620819 (נמוך) ל $ 0.01651841 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.207212, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.01317086.

ביצועים לטווח קצר, KYO נע ב +0.11% בשעה האחרונה ו +2.36% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 1.86M.

Kyo (KYO) מידע שוק

שווי שוק $ 2.68M$ 2.68M $ 2.68M נפח (24 שעות) $ 1.86M$ 1.86M $ 1.86M שווי שוק מדולל לחלוטין $ 3.28M$ 3.28M $ 3.28M אספקת מחזור 163.57M 163.57M 163.57M אספקה כוללת 163,570,430.68932965 163,570,430.68932965 163,570,430.68932965

שווי השוק הנוכחי של Kyo הוא $ 2.68M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 1.86M. ההיצע במחזור של KYO הוא 163.57M, עם היצע כולל של 163570430.68932965. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.28M.