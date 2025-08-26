KWEEN (KWEEN) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00383318 $ 0.00383318 $ 0.00383318 24 שעות נמוך $ 0.00448118 $ 0.00448118 $ 0.00448118 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00383318$ 0.00383318 $ 0.00383318 גבוה 24 שעות $ 0.00448118$ 0.00448118 $ 0.00448118 שיא כל הזמנים $ 0.064647$ 0.064647 $ 0.064647 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.31% שינוי מחיר (1D) -12.89% שינוי מחיר (7D) +11.09% שינוי מחיר (7D) +11.09%

KWEEN (KWEEN) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00383726. במהלך 24 השעות האחרונות, KWEEN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00383318 לבין שיא של $ 0.00448118, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. KWEENהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.064647, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, KWEEN השתנה ב -0.31% במהלך השעה האחרונה, -12.89% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+11.09% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

KWEEN (KWEEN) מידע שוק

שווי שוק $ 3.86M$ 3.86M $ 3.86M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 3.86M$ 3.86M $ 3.86M אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של KWEEN הוא $ 3.86M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של KWEEN הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.86M.