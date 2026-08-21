Korico מחיר היום

מחיר Korico (KORICO) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 7.14% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ KORICO ל USD הוא $ 0 לכל KORICO.

Korico כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 13,954.33, עם היצע במחזור של 993.14M KORICO. ב‑24 השעות האחרונות, KORICO סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, KORICO נע ב +3.54% בשעה האחרונה ו +5.77% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Korico (KORICO) מידע שוק

שווי שוק $ 13.95K$ 13.95K $ 13.95K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 13.95K$ 13.95K $ 13.95K אספקת מחזור 993.14M 993.14M 993.14M אספקה כוללת 993,138,137.4645329 993,138,137.4645329 993,138,137.4645329

שווי השוק הנוכחי של Korico הוא $ 13.95K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של KORICO הוא 993.14M, עם היצע כולל של 993138137.4645329. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 13.95K.