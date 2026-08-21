KOLZ מחיר היום

מחיר KOLZ (KOLZ) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 8.63% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ KOLZ ל USD הוא $ 0 לכל KOLZ.

KOLZ כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 17,992.19, עם היצע במחזור של 8.55B KOLZ. ב‑24 השעות האחרונות, KOLZ סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00164097, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, KOLZ נע ב +4.38% בשעה האחרונה ו +29.05% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

KOLZ (KOLZ) מידע שוק

שווי שוק $ 17.99K$ 17.99K $ 17.99K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 19.99K$ 19.99K $ 19.99K אספקת מחזור 8.55B 8.55B 8.55B אספקה כוללת 9,500,000,000.0 9,500,000,000.0 9,500,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של KOLZ הוא $ 17.99K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של KOLZ הוא 8.55B, עם היצע כולל של 9500000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 19.99K.