KnockOut Games מחיר היום

מחיר KnockOut Games (GG) בזמן אמת היום הוא $ 0.00111189, עם שינוי של 8.17% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ GG ל USD הוא $ 0.00111189 לכל GG.

KnockOut Games כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 1,110,979, עם היצע במחזור של 1.00B GG. ב‑24 השעות האחרונות, GG סחר בין $ 0.00104887 (נמוך) ל $ 0.00122507 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00457556, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, GG נע ב -0.08% בשעה האחרונה ו -36.19% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

KnockOut Games (GG) מידע שוק

שווי שוק $ 1.11M$ 1.11M $ 1.11M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.11M$ 1.11M $ 1.11M אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של KnockOut Games הוא $ 1.11M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GG הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.11M.