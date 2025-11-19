KnockOut Games (GG) תחזית מחיר (USD)

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של KnockOut Games % לְחַשֵׁב *כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. -- -- -- 0.00% USD מַמָשִׁי נְבוּאָה KnockOut Games תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) KnockOut Games (GG) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, KnockOut Games ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.001129 בשנת 2025. KnockOut Games (GG) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, KnockOut Games ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.001186 בשנת 2026. KnockOut Games (GG) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של GG הוא $ 0.001245 עם 10.25% שיעור צמיחה. KnockOut Games (GG) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של GG הוא $ 0.001307 עם 15.76% שיעור צמיחה. KnockOut Games (GG) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של GG הוא $ 0.001372 עם 21.55% שיעור צמיחה. KnockOut Games (GG) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של GG הוא $ 0.001441 עם 27.63% שיעור צמיחה. KnockOut Games (GG) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של KnockOut Games עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.002348. KnockOut Games (GG) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של KnockOut Games עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.003825. שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2025 $ 0.001129 0.00%

2026 $ 0.001186 5.00%

2027 $ 0.001245 10.25%

2028 $ 0.001307 15.76%

2029 $ 0.001372 21.55%

2030 $ 0.001441 27.63%

2031 $ 0.001513 34.01%

2032 $ 0.001589 40.71% שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2033 $ 0.001668 47.75%

2034 $ 0.001752 55.13%

2035 $ 0.001839 62.89%

2036 $ 0.001931 71.03%

2037 $ 0.002028 79.59%

2038 $ 0.002129 88.56%

2039 $ 0.002236 97.99%

2040 $ 0.002348 107.89% הצג עוד לטווח קצר KnockOut Games תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה November 19, 2025(הַיוֹם) $ 0.001129 0.00%

November 20, 2025(מחר) $ 0.001129 0.01%

November 26, 2025(השבוע) $ 0.001130 0.10%

December 19, 2025(30 ימים) $ 0.001134 0.41% KnockOut Games (GG) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורGGב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $0.001129 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. KnockOut Games (GG) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורGG , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $0.001129 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. KnockOut Games (GG) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורGG , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $0.001130 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. KnockOut Games (GG) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורGG הוא $0.001134 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית KnockOut Games מחיר נוכחי ---- -- שינוי מחיר (24 שעות) -- שווי שוק $ 1.14M$ 1.14M $ 1.14M אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B נפח (24 שעות) ---- -- נפח (24 שעות) -- המחיר GG העדכני הוא --. יש לו שינוי של 0.00% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של --ב 24 שעות. בנוסף, GG יש כמות במעגל של 1.00B ושווי שוק כולל של $ 1.14M. צפה GG במחיר חי

KnockOut Games מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בKnockOut Gamesדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלKnockOut Games הוא 0.001129USD. היצע במחזור של KnockOut Games(GG) הוא 1.00B GG , מה שמעניק לו שווי שוק של $1,141,777 . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות -0.25% $ 0 $ 0.001150 $ 0.001048

7 ימים -25.24% $ -0.000285 $ 0.001441 $ 0.001061

30 ימים 4.54% $ 0.000051 $ 0.001441 $ 0.001061 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,KnockOut Games הראה תנועת מחירים של $0 , המשקפת -0.25% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,KnockOut Games נסחר בשיא של $0.001441 ושפל של $0.001061 . נרשם שינוי במחיר של -25.24% . מגמה אחרונה זו מציגה אתGG הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,KnockOut Games חווה 4.54% שינוי, המשקף בערך $0.000051 לערכו. זה מצביע על כך ש GG עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב.

איך KnockOut Games (GG) מודול חיזוי מחיר עובד? KnockOut Games מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של GGעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךKnockOut Games לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של GG , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של KnockOut Games. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלGG . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלGG כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של KnockOut Games.

מדוע GG חיזוי מחירים חשוב?

GG תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

שאלות נפוצות (FAQ): האם GG כדאי להשקיע עכשיו? על פי התחזיות שלך, GG ישיג -- ב undefined , מה שהופך אותו לטוקן שכדאי לשקול. מהי תחזית המחיר של GG בחודש הבא? על פי KnockOut Games (GG) כלי תחזית המחירים, המחיר GG הצפוי יגיע ל -- ב undefined . כמה יעלה 1 GG בשנת 2026? המחיר של 1 KnockOut Games (GG) היום הוא -- . על פי מודול התחזית שלעיל, GG יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2026. מהו המחיר החזוי של GG בשנת 2027? KnockOut Games (GG) צפוי לראות מדי 0.00% שנה, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 GG עד שנת 2027. מהו מחיר היעד המשוער של GG בשנת 2028? על פי קלט תחזית המחירים שלך, KnockOut Games (GG) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2028. מהו מחיר היעד המשוער של GG בשנת 2029? על פי קלט תחזית המחירים שלך, KnockOut Games (GG) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2029. כמה יעלה 1 GG בשנת 2030? המחיר של 1 KnockOut Games (GG) היום הוא -- . על פי מודול התחזית שלעיל, GG יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2030. מהי GG תחזית המחיר בשנת 2040? KnockOut Games (GG) צפוי לראות 0.00% רווחים שנתיים, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 GG עד שנת 2040.