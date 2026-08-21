KittyCake מחיר היום

מחיר KittyCake (KCAKE) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 1.62% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ KCAKE ל USD הוא $ 0 לכל KCAKE.

KittyCake כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 169,244, עם היצע במחזור של 100.00B KCAKE. ב‑24 השעות האחרונות, KCAKE סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, KCAKE נע ב -- בשעה האחרונה ו +8.62% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

KittyCake (KCAKE) מידע שוק

שווי שוק $ 169.24K$ 169.24K $ 169.24K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 169.24K$ 169.24K $ 169.24K אספקת מחזור 100.00B 100.00B 100.00B אספקה כוללת 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של KittyCake הוא $ 169.24K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של KCAKE הוא 100.00B, עם היצע כולל של 100000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 169.24K.