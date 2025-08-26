Ket (KET) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.04943449 $ 0.04943449 $ 0.04943449 24 שעות נמוך $ 0.061227 $ 0.061227 $ 0.061227 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.04943449$ 0.04943449 $ 0.04943449 גבוה 24 שעות $ 0.061227$ 0.061227 $ 0.061227 שיא כל הזמנים $ 0.61664$ 0.61664 $ 0.61664 המחיר הנמוך ביותר $ 0.0085598$ 0.0085598 $ 0.0085598 שינוי מחיר (שעה אחת) -2.58% שינוי מחיר (1D) -19.46% שינוי מחיר (7D) -61.16% שינוי מחיר (7D) -61.16%

Ket (KET) המחיר בזמן אמת של הוא $0.04930937. במהלך 24 השעות האחרונות, KET נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.04943449 לבין שיא של $ 0.061227, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. KETהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.61664, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.0085598.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, KET השתנה ב -2.58% במהלך השעה האחרונה, -19.46% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-61.16% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Ket (KET) מידע שוק

שווי שוק $ 49.32M$ 49.32M $ 49.32M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 49.32M$ 49.32M $ 49.32M אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Ket הוא $ 49.32M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של KET הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 49.32M.