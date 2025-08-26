Ket מחיר (KET)
Ket (KET) המחיר בזמן אמת של הוא $0.04930937. במהלך 24 השעות האחרונות, KET נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.04943449 לבין שיא של $ 0.061227, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. KETהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.61664, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.0085598.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, KET השתנה ב -2.58% במהלך השעה האחרונה, -19.46% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-61.16% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של Ket הוא $ 49.32M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של KET הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 49.32M.
במהלך היום, השינוי במחיר של Ketל USDהיה $ -0.01191744048626641.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלKet ל USDהיה . $ -0.0412713854.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלKet ל USDהיה $ -0.0431448062.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Ketל USDהיה $ -0.5459164860199898.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ -0.01191744048626641
|-19.46%
|30 ימים
|$ -0.0412713854
|-83.69%
|60 ימים
|$ -0.0431448062
|-87.49%
|90 ימים
|$ -0.5459164860199898
|-91.71%
YellowCatDAO sets itself apart by integrating cutting-edge AI-driven trading mechanisms with a community-centered governance model. At its core, the project leverages an AI agent capable of executing trades across multiple blockchain networks, making it a pioneer in cross-chain AI trading. Unlike typical trading bots, this AI agent not only focuses on profitability but also strategically reinvests gains into the project’s treasury to ensure sustainable growth and support ongoing initiatives. One of YellowCatDAO’s standout features is its innovative ShameFi mechanic, introduced during its presale. This mechanism brings a new level of accountability to the crypto space by publicly exposing the actions of presale participants. It ensures transparency and discourages harmful practices such as early dumping by presalers, thereby fostering a fairer and more stable ecosystem. This unique approach aligns with the project’s ethos of transparency and trust, making it one of the few projects actively addressing the challenges of launch-stage tokenomics. The project also offers a real-time transparency dashboard, which allows community members to monitor key activities such as token movements, and sell-offs by major wallets. This feature empowers the community with actionable insights, helping investors make informed decisions while keeping the project’s operations in check. This level of openness is rare in the crypto space and is a testament to YellowCatDAO’s commitment to building trust within its community. Additionally, YellowCatDAO seamlessly blends entertainment with functionality by introducing elements of EntertainmentFi. Through creative community engagement, such as raffles and interactive events, the project adds a layer of fun and inclusivity to its otherwise utility-driven model. These activities not only strengthen community bonds but also contribute to the project’s treasury, creating a self-reinforcing growth cycle. YellowCatDAO’s ability to integrate transparency, innovative tokenomics, AI-driven trading, and community interaction into one cohesive ecosystem makes it a truly unique project. By addressing pain points such as presale accountability, lack of transparency, and uninspired utility, it sets a new standard for decentralized autonomous organizations. With its bold vision and practical solutions, YellowCatDAO offers a fresh perspective on how blockchain technology can be leveraged for innovation, sustainability, and community empowerment.
|זְמַן (UTC+8)
|סוּג
|מֵידָע
|08-25 09:45:00
|עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
|08-25 05:44:00
|עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
|08-24 19:48:00
|עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
|08-24 03:20:00
|עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
|08-24 02:09:00
|עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
|08-24 02:00:00
|תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.