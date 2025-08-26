Kerosene (KEROSENE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00102581 $ 0.00102581 $ 0.00102581 24 שעות נמוך $ 0.0012596 $ 0.0012596 $ 0.0012596 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00102581$ 0.00102581 $ 0.00102581 גבוה 24 שעות $ 0.0012596$ 0.0012596 $ 0.0012596 שיא כל הזמנים $ 0.355143$ 0.355143 $ 0.355143 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -1.28% שינוי מחיר (1D) -14.28% שינוי מחיר (7D) -15.93% שינוי מחיר (7D) -15.93%

Kerosene (KEROSENE) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00101701. במהלך 24 השעות האחרונות, KEROSENE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00102581 לבין שיא של $ 0.0012596, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. KEROSENEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.355143, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, KEROSENE השתנה ב -1.28% במהלך השעה האחרונה, -14.28% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-15.93% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Kerosene (KEROSENE) מידע שוק

שווי שוק $ 201.81K$ 201.81K $ 201.81K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.03M$ 1.03M $ 1.03M אספקת מחזור 196.59M 196.59M 196.59M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Kerosene הוא $ 201.81K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של KEROSENE הוא 196.59M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.03M.