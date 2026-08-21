Kermit מחיר היום

מחיר Kermit (KERMIT) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.76% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ KERMIT ל USD הוא $ 0 לכל KERMIT.

Kermit כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 36,211, עם היצע במחזור של 1.00B KERMIT. ב‑24 השעות האחרונות, KERMIT סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00534153, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, KERMIT נע ב -- בשעה האחרונה ו +20.65% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Kermit (KERMIT) מידע שוק

שווי שוק $ 36.21K$ 36.21K $ 36.21K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 36.21K$ 36.21K $ 36.21K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Kermit הוא $ 36.21K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של KERMIT הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 36.21K.