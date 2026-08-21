kazonomics מחיר היום

מחיר kazonomics (KAZONOMICS) בזמן אמת היום הוא $ 0.00113943, עם שינוי של 13.59% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ KAZONOMICS ל USD הוא $ 0.00113943 לכל KAZONOMICS.

kazonomics כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 1,139,730, עם היצע במחזור של 1.00B KAZONOMICS. ב‑24 השעות האחרונות, KAZONOMICS סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0.00117126 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.052015, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, KAZONOMICS נע ב +3.91% בשעה האחרונה ו +45.70% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 3.00K.

kazonomics (KAZONOMICS) מידע שוק

שווי שוק $ 1.14M$ 1.14M $ 1.14M נפח (24 שעות) $ 3.00K$ 3.00K $ 3.00K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.14M$ 1.14M $ 1.14M אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של kazonomics הוא $ 1.14M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 3.00K. ההיצע במחזור של KAZONOMICS הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.14M.