KARMA מחיר היום

מחיר KARMA (KARMA) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ KARMA ל USD הוא $ 0 לכל KARMA.

KARMA כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 339,390, עם היצע במחזור של 1.00B KARMA. ב‑24 השעות האחרונות, KARMA סחר בין $ 0.0 (נמוך) ל $ 0.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.02074913, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, KARMA נע ב -- בשעה האחרונה ו 0.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 10.04.

KARMA (KARMA) מידע שוק

שווי שוק $ 339.39K$ 339.39K $ 339.39K נפח (24 שעות) $ 10.04$ 10.04 $ 10.04 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 339.39K$ 339.39K $ 339.39K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של KARMA הוא $ 339.39K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 10.04. ההיצע במחזור של KARMA הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 339.39K.