Kanye מחיר היום

מחיר Kanye (YE) בזמן אמת היום הוא $ 0.00637242, עם שינוי של 2.23% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ YE ל USD הוא $ 0.00637242 לכל YE.

Kanye כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 63,721, עם היצע במחזור של 10.00M YE. ב‑24 השעות האחרונות, YE סחר בין $ 0.00614054 (נמוך) ל $ 0.00652404 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 1.15, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00457828.

ביצועים לטווח קצר, YE נע ב -0.40% בשעה האחרונה ו +20.17% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 463.20.

Kanye (YE) מידע שוק

שווי שוק $ 63.72K$ 63.72K $ 63.72K נפח (24 שעות) $ 463.20$ 463.20 $ 463.20 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 63.72K$ 63.72K $ 63.72K אספקת מחזור 10.00M 10.00M 10.00M אספקה כוללת 9,999,562.0 9,999,562.0 9,999,562.0

שווי השוק הנוכחי של Kanye הוא $ 63.72K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 463.20. ההיצע במחזור של YE הוא 10.00M, עם היצע כולל של 9999562.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 63.72K.