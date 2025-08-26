K21 (K21) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.055947 $ 0.055947 $ 0.055947 24 שעות נמוך $ 0.061568 $ 0.061568 $ 0.061568 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.055947$ 0.055947 $ 0.055947 גבוה 24 שעות $ 0.061568$ 0.061568 $ 0.061568 שיא כל הזמנים $ 11.59$ 11.59 $ 11.59 המחיר הנמוך ביותר $ 0.02374923$ 0.02374923 $ 0.02374923 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.01% שינוי מחיר (1D) -8.93% שינוי מחיר (7D) -3.06% שינוי מחיר (7D) -3.06%

K21 (K21) המחיר בזמן אמת של הוא $0.056068. במהלך 24 השעות האחרונות, K21 נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.055947 לבין שיא של $ 0.061568, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. K21השיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 11.59, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.02374923.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, K21 השתנה ב -0.01% במהלך השעה האחרונה, -8.93% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.06% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

K21 (K21) מידע שוק

שווי שוק $ 1.01M$ 1.01M $ 1.01M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.18M$ 1.18M $ 1.18M אספקת מחזור 18.03M 18.03M 18.03M אספקה כוללת 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של K21 הוא $ 1.01M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של K21 הוא 18.03M, עם היצע כולל של 21000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.18M.