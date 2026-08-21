just a frog מחיר היום

מחיר just a frog (FROG) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ FROG ל USD הוא $ 0 לכל FROG.

just a frog כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 24,135, עם היצע במחזור של 999.96M FROG. ב‑24 השעות האחרונות, FROG סחר בין $ 0.0 (נמוך) ל $ 0.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.169194, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, FROG נע ב -- בשעה האחרונה ו 0.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

just a frog (FROG) מידע שוק

שווי שוק $ 24.14K$ 24.14K $ 24.14K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 24.14K$ 24.14K $ 24.14K אספקת מחזור 999.96M 999.96M 999.96M אספקה כוללת 999,963,449.073141 999,963,449.073141 999,963,449.073141

שווי השוק הנוכחי של just a frog הוא $ 24.14K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FROG הוא 999.96M, עם היצע כולל של 999963449.073141. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 24.14K.