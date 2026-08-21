JunoCash מחיר היום

מחיר JunoCash (JUNO) בזמן אמת היום הוא $ 0.058374, עם שינוי של 7.28% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ JUNO ל USD הוא $ 0.058374 לכל JUNO.

JunoCash כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 114,103, עם היצע במחזור של 1.95M JUNO. ב‑24 השעות האחרונות, JUNO סחר בין $ 0.053937 (נמוך) ל $ 0.057179 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.389901, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.01105439.

ביצועים לטווח קצר, JUNO נע ב +2.98% בשעה האחרונה ו +7.61% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 23.66K.

JunoCash (JUNO) מידע שוק

שווי שוק $ 114.10K$ 114.10K $ 114.10K נפח (24 שעות) $ 23.66K$ 23.66K $ 23.66K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 183.59K$ 183.59K $ 183.59K אספקת מחזור 1.95M 1.95M 1.95M אספקה כוללת 1,954,681.24990004 1,954,681.24990004 1,954,681.24990004

שווי השוק הנוכחי של JunoCash הוא $ 114.10K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 23.66K. ההיצע במחזור של JUNO הוא 1.95M, עם היצע כולל של 1954681.24990004. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 183.59K.