Juno Agent מחיר היום

מחיר Juno Agent (JUNO) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 14.21% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ JUNO ל USD הוא $ 0 לכל JUNO.

Juno Agent כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 334,516, עם היצע במחזור של 98.88B JUNO. ב‑24 השעות האחרונות, JUNO סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, JUNO נע ב +2.43% בשעה האחרונה ו +55.75% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Juno Agent (JUNO) מידע שוק

שווי שוק $ 334.52K$ 334.52K $ 334.52K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 334.52K$ 334.52K $ 334.52K אספקת מחזור 98.88B 98.88B 98.88B אספקה כוללת 98,882,451,819.4269 98,882,451,819.4269 98,882,451,819.4269

שווי השוק הנוכחי של Juno Agent הוא $ 334.52K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של JUNO הוא 98.88B, עם היצע כולל של 98882451819.4269. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 334.52K.