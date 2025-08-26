JumpToken (JMPT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 1.059 $ 1.059 $ 1.059 24 שעות נמוך $ 1.095 $ 1.095 $ 1.095 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 1.059$ 1.059 $ 1.059 גבוה 24 שעות $ 1.095$ 1.095 $ 1.095 שיא כל הזמנים $ 2.94$ 2.94 $ 2.94 המחיר הנמוך ביותר $ 0.837458$ 0.837458 $ 0.837458 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.97% שינוי מחיר (1D) -2.42% שינוי מחיר (7D) -0.14% שינוי מחיר (7D) -0.14%

JumpToken (JMPT) המחיר בזמן אמת של הוא $1.059. במהלך 24 השעות האחרונות, JMPT נסחר בטווח שבין שפל של $ 1.059 לבין שיא של $ 1.095, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. JMPTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 2.94, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.837458.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, JMPT השתנה ב -0.97% במהלך השעה האחרונה, -2.42% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.14% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

JumpToken (JMPT) מידע שוק

שווי שוק $ 15.18M$ 15.18M $ 15.18M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 32.76M$ 32.76M $ 32.76M אספקת מחזור 14.27M 14.27M 14.27M אספקה כוללת 30,789,989.9 30,789,989.9 30,789,989.9

שווי השוק הנוכחי של JumpToken הוא $ 15.18M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של JMPT הוא 14.27M, עם היצע כולל של 30789989.9. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 32.76M.