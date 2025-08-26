עוד על JMPT

JumpToken מחיר (JMPT)

1 JMPT ל USDמחיר חי:

$1.059
$1.059$1.059
-2.40%1D
JumpToken (JMPT) טבלת מחירים חיה
JumpToken (JMPT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 1.059
$ 1.059$ 1.059
24 שעות נמוך
$ 1.095
$ 1.095$ 1.095
גבוה 24 שעות

$ 1.059
$ 1.059$ 1.059

$ 1.095
$ 1.095$ 1.095

$ 2.94
$ 2.94$ 2.94

$ 0.837458
$ 0.837458$ 0.837458

-0.97%

-2.42%

-0.14%

-0.14%

JumpToken (JMPT) המחיר בזמן אמת של הוא $1.059. במהלך 24 השעות האחרונות, JMPT נסחר בטווח שבין שפל של $ 1.059 לבין שיא של $ 1.095, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. JMPTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 2.94, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.837458.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, JMPT השתנה ב -0.97% במהלך השעה האחרונה, -2.42% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.14% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

JumpToken (JMPT) מידע שוק

$ 15.18M
$ 15.18M$ 15.18M

--
----

$ 32.76M
$ 32.76M$ 32.76M

14.27M
14.27M 14.27M

30,789,989.9
30,789,989.9 30,789,989.9

שווי השוק הנוכחי של JumpToken הוא $ 15.18M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של JMPT הוא 14.27M, עם היצע כולל של 30789989.9. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 32.76M.

JumpToken (JMPT) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של JumpTokenל USDהיה $ -0.026348204647759.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלJumpToken ל USDהיה . $ -0.0720493827.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלJumpToken ל USDהיה $ -0.0645473208.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של JumpTokenל USDהיה $ +0.0269756500309677.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.026348204647759-2.42%
30 ימים$ -0.0720493827-6.80%
60 ימים$ -0.0645473208-6.09%
90 ימים$ +0.0269756500309677+2.61%

מה זהJumpToken (JMPT)

JumpToken (JMPT) is a crypto token created to fuel JumpTask – a gig economy-based marketplace that allows companies and organizations to make the most out of the collective skills possessed by a globally dispersed workforce. Using smart contract templates and crypto payments, JumpTask will revolutionize the industry of remote freelancing by decentralizing it and boosting its accessibility to everyone, including the unbanked. JumpToken (JMPT) is a utility token based on the Binance Smart Chain (BSC) technology which includes an open-source, blockchain-based distributed computing platform with cryptographically secure smart contracts stored in the BSC blockchain and fully capable of enforcing performance.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

JumpToken (JMPT) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

JumpTokenתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה JumpToken (JMPT) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות JumpToken (JMPT) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור JumpToken.

בדוק את JumpToken תחזית המחיר עכשיו‏!

JMPT למטבעות מקומיים

JumpToken (JMPT) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של JumpToken (JMPT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על JMPT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על JumpToken (JMPT)

כמה שווה JumpToken (JMPT) היום?
החי JMPTהמחיר ב USD הוא 1.059 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי JMPT ל USD?
המחיר הנוכחי של JMPT ל USD הוא $ 1.059. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של JumpToken?
שווי השוק של JMPT הוא $ 15.18M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של JMPT?
ההיצע במחזור של JMPT הוא 14.27M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של JMPT?
‏‏JMPT השיג מחיר שיא (ATH) של 2.94 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של JMPT?
JMPT ‏‏רשם מחירATL של 0.837458 USD.
מהו נפח המסחר של JMPT?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור JMPT הוא -- USD.
האם JMPT יעלה השנה?
JMPT ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את JMPT תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
JumpToken (JMPT) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.