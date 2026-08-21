JuliaOS מחיר היום

מחיר JuliaOS (JOS) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 3.22% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ JOS ל USD הוא $ 0 לכל JOS.

JuliaOS כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 49,347, עם היצע במחזור של 999.36M JOS. ב‑24 השעות האחרונות, JOS סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.021793, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, JOS נע ב -0.39% בשעה האחרונה ו +15.74% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

JuliaOS (JOS) מידע שוק

שווי שוק $ 49.35K$ 49.35K $ 49.35K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 49.35K$ 49.35K $ 49.35K אספקת מחזור 999.36M 999.36M 999.36M אספקה כוללת 999,361,766.943299 999,361,766.943299 999,361,766.943299

שווי השוק הנוכחי של JuliaOS הוא $ 49.35K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של JOS הוא 999.36M, עם היצע כולל של 999361766.943299. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 49.35K.