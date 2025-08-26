Joystream (JOY) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00127556 $ 0.00127556 $ 0.00127556 24 שעות נמוך $ 0.00140855 $ 0.00140855 $ 0.00140855 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00127556$ 0.00127556 $ 0.00127556 גבוה 24 שעות $ 0.00140855$ 0.00140855 $ 0.00140855 שיא כל הזמנים $ 0.060149$ 0.060149 $ 0.060149 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00101421$ 0.00101421 $ 0.00101421 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.43% שינוי מחיר (1D) -8.09% שינוי מחיר (7D) -9.90% שינוי מחיר (7D) -9.90%

Joystream (JOY) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00129229. במהלך 24 השעות האחרונות, JOY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00127556 לבין שיא של $ 0.00140855, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. JOYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.060149, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00101421.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, JOY השתנה ב -0.43% במהלך השעה האחרונה, -8.09% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-9.90% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Joystream (JOY) מידע שוק

שווי שוק $ 1.41M$ 1.41M $ 1.41M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.43M$ 1.43M $ 1.43M אספקת מחזור 1.09B 1.09B 1.09B אספקה כוללת 1,105,246,140.0 1,105,246,140.0 1,105,246,140.0

שווי השוק הנוכחי של Joystream הוא $ 1.41M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של JOY הוא 1.09B, עם היצע כולל של 1105246140.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.43M.