עוד על JOY

JOY מידע על מחיר

JOY מסמך לבן

JOY אתר רשמי

JOY טוקניומיקה

JOY תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Joystream סֵמֶל

Joystream מחיר (JOY)

לא רשום

1 JOY ל USDמחיר חי:

$0.00129229
$0.00129229$0.00129229
-8.00%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Joystream (JOY) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 07:49:29 (UTC+8)

Joystream (JOY) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00127556
$ 0.00127556$ 0.00127556
24 שעות נמוך
$ 0.00140855
$ 0.00140855$ 0.00140855
גבוה 24 שעות

$ 0.00127556
$ 0.00127556$ 0.00127556

$ 0.00140855
$ 0.00140855$ 0.00140855

$ 0.060149
$ 0.060149$ 0.060149

$ 0.00101421
$ 0.00101421$ 0.00101421

-0.43%

-8.09%

-9.90%

-9.90%

Joystream (JOY) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00129229. במהלך 24 השעות האחרונות, JOY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00127556 לבין שיא של $ 0.00140855, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. JOYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.060149, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00101421.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, JOY השתנה ב -0.43% במהלך השעה האחרונה, -8.09% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-9.90% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Joystream (JOY) מידע שוק

$ 1.41M
$ 1.41M$ 1.41M

--
----

$ 1.43M
$ 1.43M$ 1.43M

1.09B
1.09B 1.09B

1,105,246,140.0
1,105,246,140.0 1,105,246,140.0

שווי השוק הנוכחי של Joystream הוא $ 1.41M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של JOY הוא 1.09B, עם היצע כולל של 1105246140.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.43M.

Joystream (JOY) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Joystreamל USDהיה $ -0.000113850151247776.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלJoystream ל USDהיה . $ -0.0000936915.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלJoystream ל USDהיה $ -0.0000294515.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Joystreamל USDהיה $ -0.0003942392286011838.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000113850151247776-8.09%
30 ימים$ -0.0000936915-7.25%
60 ימים$ -0.0000294515-2.27%
90 ימים$ -0.0003942392286011838-23.37%

מה זהJoystream (JOY)

Joystream is a decentralized video platform and blockchain. It's powered by the native $JOY token. We built an application called Atlas, which is similar to video platforms that you are already familiar with, but it uses the underlying Joystream blockchain to let you upload videos to your channel, build up your subscriber count, sell your videos as NFTs, and even create your own token for your channel so that people can invest in you. Those token holders can earn a share of the revenue you generate, get early access to your videos, and all sorts of cool things that you control.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Joystream (JOY) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Joystreamתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Joystream (JOY) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Joystream (JOY) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Joystream.

בדוק את Joystream תחזית המחיר עכשיו‏!

JOY למטבעות מקומיים

Joystream (JOY) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Joystream (JOY) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על JOY הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Joystream (JOY)

כמה שווה Joystream (JOY) היום?
החי JOYהמחיר ב USD הוא 0.00129229 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי JOY ל USD?
המחיר הנוכחי של JOY ל USD הוא $ 0.00129229. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Joystream?
שווי השוק של JOY הוא $ 1.41M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של JOY?
ההיצע במחזור של JOY הוא 1.09B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של JOY?
‏‏JOY השיג מחיר שיא (ATH) של 0.060149 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של JOY?
JOY ‏‏רשם מחירATL של 0.00101421 USD.
מהו נפח המסחר של JOY?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור JOY הוא -- USD.
האם JOY יעלה השנה?
JOY ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את JOY תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 07:49:29 (UTC+8)

Joystream (JOY) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.