Joeing737 (JEOING737) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.01009771$ 0.01009771 $ 0.01009771 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.21% שינוי מחיר (1D) -8.98% שינוי מחיר (7D) +15.58% שינוי מחיר (7D) +15.58%

Joeing737 (JEOING737) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, JEOING737 נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. JEOING737השיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01009771, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, JEOING737 השתנה ב +0.21% במהלך השעה האחרונה, -8.98% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+15.58% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Joeing737 (JEOING737) מידע שוק

שווי שוק $ 59.34K$ 59.34K $ 59.34K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 59.34K$ 59.34K $ 59.34K אספקת מחזור 999.94M 999.94M 999.94M אספקה כוללת 999,942,255.0 999,942,255.0 999,942,255.0

שווי השוק הנוכחי של Joeing737 הוא $ 59.34K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של JEOING737 הוא 999.94M, עם היצע כולל של 999942255.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 59.34K.