JOCX מחיר היום

מחיר JOCX (JOCX) בזמן אמת היום הוא $ 0.02096713, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ JOCX ל USD הוא $ 0.02096713 לכל JOCX.

JOCX כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 101,113, עם היצע במחזור של 4.82M JOCX. ב‑24 השעות האחרונות, JOCX סחר בין $ 0.0 (נמוך) ל $ 0.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.127331, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.01524857.

ביצועים לטווח קצר, JOCX נע ב -- בשעה האחרונה ו -6.78% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 246.26.

JOCX (JOCX) מידע שוק

שווי שוק $ 101.11K$ 101.11K $ 101.11K נפח (24 שעות) $ 246.26$ 246.26 $ 246.26 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 101.11K$ 101.11K $ 101.11K אספקת מחזור 4.82M 4.82M 4.82M אספקה כוללת 4,822,438.697671155 4,822,438.697671155 4,822,438.697671155

שווי השוק הנוכחי של JOCX הוא $ 101.11K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 246.26. ההיצע במחזור של JOCX הוא 4.82M, עם היצע כולל של 4822438.697671155. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 101.11K.