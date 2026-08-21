jesse מחיר היום

מחיר jesse (JESSE) בזמן אמת היום הוא $ 0.00169198, עם שינוי של 9.10% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ JESSE ל USD הוא $ 0.00169198 לכל JESSE.

jesse כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 927,059, עם היצע במחזור של 547.91M JESSE. ב‑24 השעות האחרונות, JESSE סחר בין $ 0.00149295 (נמוך) ל $ 0.00177181 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.01620661, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, JESSE נע ב -0.24% בשעה האחרונה ו +19.86% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 44.15K.

jesse (JESSE) מידע שוק

שווי שוק $ 927.06K$ 927.06K $ 927.06K נפח (24 שעות) $ 44.15K$ 44.15K $ 44.15K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.69M$ 1.69M $ 1.69M אספקת מחזור 547.91M 547.91M 547.91M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של jesse הוא $ 927.06K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 44.15K. ההיצע במחזור של JESSE הוא 547.91M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.69M.