Jeff CEO מחיר היום

מחיר Jeff CEO (CEO) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 4.50% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ CEO ל USD הוא $ 0 לכל CEO.

Jeff CEO כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 138,877, עם היצע במחזור של 1.00B CEO. ב‑24 השעות האחרונות, CEO סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00218053, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, CEO נע ב -1.42% בשעה האחרונה ו +9.38% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 287.46.

Jeff CEO (CEO) מידע שוק

שווי שוק $ 138.88K$ 138.88K $ 138.88K נפח (24 שעות) $ 287.46$ 287.46 $ 287.46 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 138.88K$ 138.88K $ 138.88K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Jeff CEO הוא $ 138.88K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 287.46. ההיצע במחזור של CEO הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 138.88K.