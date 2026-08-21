JargonQuest מחיר היום

מחיר JargonQuest (JQ) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 5.47% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ JQ ל USD הוא $ 0 לכל JQ.

JargonQuest כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 70,962, עם היצע במחזור של 3.31B JQ. ב‑24 השעות האחרונות, JQ סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, JQ נע ב -0.32% בשעה האחרונה ו +15.63% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

JargonQuest (JQ) מידע שוק

שווי שוק $ 70.96K$ 70.96K $ 70.96K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 118.63K$ 118.63K $ 118.63K אספקת מחזור 3.31B 3.31B 3.31B אספקה כוללת 5,534,543,102.0 5,534,543,102.0 5,534,543,102.0

שווי השוק הנוכחי של JargonQuest הוא $ 70.96K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של JQ הוא 3.31B, עם היצע כולל של 5534543102.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 118.63K.