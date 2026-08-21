Jager Hunter מחיר היום

מחיר Jager Hunter (JAGER) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 1.53% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ JAGER ל USD הוא $ 0 לכל JAGER.

Jager Hunter כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 4,928,457, עם היצע במחזור של 14,600.00T JAGER. ב‑24 השעות האחרונות, JAGER סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, JAGER נע ב -0.88% בשעה האחרונה ו +5.77% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Jager Hunter (JAGER) מידע שוק

שווי שוק $ 4.93M$ 4.93M $ 4.93M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 4.93M$ 4.93M $ 4.93M אספקת מחזור 14,600.00T 14,600.00T 14,600.00T אספקה כוללת 1.46e+16 1.46e+16 1.46e+16

שווי השוק הנוכחי של Jager Hunter הוא $ 4.93M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של JAGER הוא 14,600.00T, עם היצע כולל של 1.46e+16. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 4.93M.