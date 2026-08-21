IYKYK מחיר היום

מחיר IYKYK (IYKYK) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 10.01% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ IYKYK ל USD הוא $ 0 לכל IYKYK.

IYKYK כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 20,381, עם היצע במחזור של 420.42T IYKYK. ב‑24 השעות האחרונות, IYKYK סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, IYKYK נע ב +0.12% בשעה האחרונה ו +30.10% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

IYKYK (IYKYK) מידע שוק

שווי שוק $ 20.38K$ 20.38K $ 20.38K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 20.38K$ 20.38K $ 20.38K אספקת מחזור 420.42T 420.42T 420.42T אספקה כוללת 420,420,420,420,420.0 420,420,420,420,420.0 420,420,420,420,420.0

שווי השוק הנוכחי של IYKYK הוא $ 20.38K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של IYKYK הוא 420.42T, עם היצע כולל של 420420420420420.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 20.38K.