IXI (IXI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.00003228 גבוה 24 שעות $ 0.00003508 שיא כל הזמנים $ 0.0054149 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.06% שינוי מחיר (1D) -5.12% שינוי מחיר (7D) -5.91%

IXI (IXI) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00003302. במהלך 24 השעות האחרונות, IXI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00003228 לבין שיא של $ 0.00003508, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. IXIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.0054149, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, IXI השתנה ב -0.06% במהלך השעה האחרונה, -5.12% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-5.91% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

IXI (IXI) מידע שוק

שווי שוק $ 305.62K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 693.50K אספקת מחזור 9.25B אספקה כוללת 21,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של IXI הוא $ 305.62K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של IXI הוא 9.25B, עם היצע כולל של 21000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 693.50K.