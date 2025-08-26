ivault (IVT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.01703108 $ 0.01703108 $ 0.01703108 24 שעות נמוך $ 0.01759204 $ 0.01759204 $ 0.01759204 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.01703108$ 0.01703108 $ 0.01703108 גבוה 24 שעות $ 0.01759204$ 0.01759204 $ 0.01759204 שיא כל הזמנים $ 0.063788$ 0.063788 $ 0.063788 המחיר הנמוך ביותר $ 0.01185343$ 0.01185343 $ 0.01185343 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.21% שינוי מחיר (1D) +2.94% שינוי מחיר (7D) -0.44% שינוי מחיר (7D) -0.44%

ivault (IVT) המחיר בזמן אמת של הוא $0.01754093. במהלך 24 השעות האחרונות, IVT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.01703108 לבין שיא של $ 0.01759204, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. IVTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.063788, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.01185343.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, IVT השתנה ב +0.21% במהלך השעה האחרונה, +2.94% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.44% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

ivault (IVT) מידע שוק

שווי שוק $ 2.85M$ 2.85M $ 2.85M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 21.06M$ 21.06M $ 21.06M אספקת מחזור 162.47M 162.47M 162.47M אספקה כוללת 1,200,000,000.0 1,200,000,000.0 1,200,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של ivault הוא $ 2.85M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של IVT הוא 162.47M, עם היצע כולל של 1200000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 21.06M.