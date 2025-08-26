עוד על IVT

ivault סֵמֶל

ivault מחיר (IVT)

1 IVT ל USDמחיר חי:

$0.01754093
$0.01754093
+2.90%1D
USD
ivault (IVT) טבלת מחירים חיה
ivault (IVT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

+0.21%

+2.94%

-0.44%

-0.44%

ivault (IVT) המחיר בזמן אמת של הוא $0.01754093. במהלך 24 השעות האחרונות, IVT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.01703108 לבין שיא של $ 0.01759204, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. IVTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.063788, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.01185343.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, IVT השתנה ב +0.21% במהלך השעה האחרונה, +2.94% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.44% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

ivault (IVT) מידע שוק

$ 2.85M
$ 2.85M$ 2.85M

--
----

$ 21.06M
$ 21.06M$ 21.06M

162.47M
162.47M 162.47M

1,200,000,000.0
1,200,000,000.0 1,200,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של ivault הוא $ 2.85M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של IVT הוא 162.47M, עם היצע כולל של 1200000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 21.06M.

ivault (IVT) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של ivaultל USDהיה $ +0.00050021.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלivault ל USDהיה . $ +0.0014236481.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלivault ל USDהיה $ +0.0055751390.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של ivaultל USDהיה $ +0.002138797740169616.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.00050021+2.94%
30 ימים$ +0.0014236481+8.12%
60 ימים$ +0.0055751390+31.78%
90 ימים$ +0.002138797740169616+13.89%

מה זהivault (IVT)

The ivault Token powers the "ivault - Share, earn, connect" mobile app for iOS and Android. It gives you access to earning cash by renting and selling items, connecting with like-minded people, and earning rewards by collecting eco-points. Using ivault is inherently more sustainable than buying new. It bypasses today’s inflationary pressures and strengthens neighborliness – while helping to cut the carbon pressure that comes from manufacturing unnecessary “stuff”. Join the revolution! ivault is the next-gen Web3 lifestyle app rewarding sustainable actions.

ivaultתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה ivault (IVT) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות ivault (IVT) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור ivault.

בדוק את ivault תחזית המחיר עכשיו‏!

IVT למטבעות מקומיים

ivault (IVT) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של ivault (IVT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על IVT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על ivault (IVT)

כמה שווה ivault (IVT) היום?
החי IVTהמחיר ב USD הוא 0.01754093 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי IVT ל USD?
המחיר הנוכחי של IVT ל USD הוא $ 0.01754093. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של ivault?
שווי השוק של IVT הוא $ 2.85M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של IVT?
ההיצע במחזור של IVT הוא 162.47M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של IVT?
‏‏IVT השיג מחיר שיא (ATH) של 0.063788 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של IVT?
IVT ‏‏רשם מחירATL של 0.01185343 USD.
מהו נפח המסחר של IVT?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור IVT הוא -- USD.
האם IVT יעלה השנה?
IVT ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את IVT תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.