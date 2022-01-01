ivault (IVT) טוקנומיקה

גלה תובנות מרכזיות לגבי ivault (IVT), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת.
USD

ivault (IVT) מידע

The ivault Token powers the "ivault - Share, earn, connect" mobile app for iOS and Android. It gives you access to earning cash by renting and selling items, connecting with like-minded people, and earning rewards by collecting eco-points.

Using ivault is inherently more sustainable than buying new. It bypasses today’s inflationary pressures and strengthens neighborliness – while helping to cut the carbon pressure that comes from manufacturing unnecessary “stuff”.

Join the revolution! ivault is the next-gen Web3 lifestyle app rewarding sustainable actions.

אתר רשמי:
https://ivault.io
מסמך לבן:
https://whitepaper.ivault.io

ivault (IVT) טוקנומיקה & ניתוח מחיר

חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור ivault (IVT), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.

שווי שוק:
$ 2.99M
$ 2.99M$ 2.99M
ההיצע הכולל:
$ 1.20B
$ 1.20B$ 1.20B
אספקה במחזור:
$ 162.89M
$ 162.89M$ 162.89M
FDV (שווי מדולל מלא):
$ 22.04M
$ 22.04M$ 22.04M
שיא כל הזמנים:
$ 0.063788
$ 0.063788$ 0.063788
שפל כל הזמנים:
$ 0.01185343
$ 0.01185343$ 0.01185343
מחיר נוכחי:
$ 0.01836659
$ 0.01836659$ 0.01836659

ivault (IVT) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש

הבנת הטוקנומיקה של ivault (IVT) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.

מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:

ההיצע הכולל:

המספר המקסימלי של IVT אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.

אספקה במחזור:

מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.

ההיצע המקסימלי:

המקסימום הקבוע של כמות IVTהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.

FDV (שווי מדולל מלא):

מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.

שיעור האינפלציה:

משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.

למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?

היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.

היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.

הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.

FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.

עכשיו כשאתם מבינים את IVTטוקניומיקה, חקרו אתIVTהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

IVT חיזוי מחיר

רוצה לדעת לאן IVT עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו IVT משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית.

קנה קריפטו עם רק 1 USDT: הדרך הכי קלה שלך לקריפטו!

כתב ויתור

נתוני הטוקנומיקה בעמוד זה מגיעים ממקורות צד שלישי. MEXC אינה מתחייבת לדיוק הנתונים. אנא ערוך מחקר מעמיק לפני ההשקעה.