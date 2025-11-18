Islamic Coin מחיר היום

מחיר Islamic Coin (ISLM) בזמן אמת היום הוא $ 0.0162384, עם שינוי של 1.42% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ISLM ל USD הוא $ 0.0162384 לכל ISLM.

Islamic Coin כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 36,466,481, עם היצע במחזור של 2.25B ISLM. ב‑24 השעות האחרונות, ISLM סחר בין $ 0.01573606 (נמוך) ל $ 0.01737939 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.303274, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.01573606.

ביצועים לטווח קצר, ISLM נע ב +0.04% בשעה האחרונה ו -5.99% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Islamic Coin (ISLM) מידע שוק

שווי שוק $ 36.47M$ 36.47M $ 36.47M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 328.75M$ 328.75M $ 328.75M אספקת מחזור 2.25B 2.25B 2.25B אספקה כוללת 20,244,955,716.43453 20,244,955,716.43453 20,244,955,716.43453

