IoTAI מחיר היום

מחיר IoTAI (IOTAI) בזמן אמת היום הוא $ 0.00515613, עם שינוי של 11.17% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ IOTAI ל USD הוא $ 0.00515613 לכל IOTAI.

IoTAI כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 516,068, עם היצע במחזור של 100.00M IOTAI. ב‑24 השעות האחרונות, IOTAI סחר בין $ 0.00504951 (נמוך) ל $ 0.00583365 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.04887246, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00293688.

ביצועים לטווח קצר, IOTAI נע ב +1.15% בשעה האחרונה ו -19.95% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

IoTAI (IOTAI) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של IoTAI הוא $ 516.07K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של IOTAI הוא 100.00M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 516.07K.