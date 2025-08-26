עוד על ITP

Interport Token סֵמֶל

Interport Token מחיר (ITP)

לא רשום

1 ITP ל USDמחיר חי:

$0.01608061
-19.60%1D
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Interport Token (ITP) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 10:15:49 (UTC+8)

Interport Token (ITP) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.01574466
24 שעות נמוך
$ 0.02008002
גבוה 24 שעות

$ 0.01574466

$ 0.02008002

$ 6.96

$ 0.0041233

+1.55%

-19.61%

+4.01%

+4.01%

Interport Token (ITP) המחיר בזמן אמת של הוא $0.01608061. במהלך 24 השעות האחרונות, ITP נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.01574466 לבין שיא של $ 0.02008002, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ITPהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 6.96, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.0041233.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ITP השתנה ב +1.55% במהלך השעה האחרונה, -19.61% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+4.01% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Interport Token (ITP) מידע שוק

$ 559.99K

--

$ 2.40M

34.93M

150,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Interport Token הוא $ 559.99K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ITP הוא 34.93M, עם היצע כולל של 150000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.40M.

Interport Token (ITP) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Interport Tokenל USDהיה $ -0.00392342631761949.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלInterport Token ל USDהיה . $ +0.0040426058.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלInterport Token ל USDהיה $ +0.0156569631.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Interport Tokenל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00392342631761949-19.61%
30 ימים$ +0.0040426058+25.14%
60 ימים$ +0.0156569631+97.37%
90 ימים$ 0--

מה זהInterport Token (ITP)

Interport is a decentralized exchange (DEX) that allows you to perform Interchain swaps (cross-chain swaps) at the best rate due to cross chain liquidity aggregation contracts that source over 250 DEXes and liquidity sources looking for the best price! The protocol works with cross-chain messages to communicate with contracts on other chains and build transactions. Users always know the exact amount of desired tokens they will receive on another chain!

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Interport Token (ITP) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Interport Tokenתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Interport Token (ITP) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Interport Token (ITP) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Interport Token.

בדוק את Interport Token תחזית המחיר עכשיו‏!

ITP למטבעות מקומיים

Interport Token (ITP) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Interport Token (ITP) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על ITP הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Interport Token (ITP)

כמה שווה Interport Token (ITP) היום?
החי ITPהמחיר ב USD הוא 0.01608061 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי ITP ל USD?
המחיר הנוכחי של ITP ל USD הוא $ 0.01608061. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Interport Token?
שווי השוק של ITP הוא $ 559.99K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של ITP?
ההיצע במחזור של ITP הוא 34.93M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של ITP?
‏‏ITP השיג מחיר שיא (ATH) של 6.96 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של ITP?
ITP ‏‏רשם מחירATL של 0.0041233 USD.
מהו נפח המסחר של ITP?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור ITP הוא -- USD.
האם ITP יעלה השנה?
ITP ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את ITP תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.