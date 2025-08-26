Interport Token (ITP) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.01574466 גבוה 24 שעות $ 0.02008002 שיא כל הזמנים $ 6.96 המחיר הנמוך ביותר $ 0.0041233 שינוי מחיר (שעה אחת) +1.55% שינוי מחיר (1D) -19.61% שינוי מחיר (7D) +4.01%

Interport Token (ITP) המחיר בזמן אמת של הוא $0.01608061. במהלך 24 השעות האחרונות, ITP נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.01574466 לבין שיא של $ 0.02008002, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ITPהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 6.96, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.0041233.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ITP השתנה ב +1.55% במהלך השעה האחרונה, -19.61% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+4.01% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Interport Token (ITP) מידע שוק

שווי שוק $ 559.99K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.40M אספקת מחזור 34.93M אספקה כוללת 150,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Interport Token הוא $ 559.99K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ITP הוא 34.93M, עם היצע כולל של 150000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.40M.