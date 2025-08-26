עוד על IRT

IRT מידע על מחיר

IRT אתר רשמי

IRT טוקניומיקה

IRT תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Infinity Rocket סֵמֶל

Infinity Rocket מחיר (IRT)

לא רשום

1 IRT ל USDמחיר חי:

$0.00213939
$0.00213939$0.00213939
+1.10%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Infinity Rocket (IRT) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 10:15:14 (UTC+8)

Infinity Rocket (IRT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00209369
$ 0.00209369$ 0.00209369
24 שעות נמוך
$ 0.0021869
$ 0.0021869$ 0.0021869
גבוה 24 שעות

$ 0.00209369
$ 0.00209369$ 0.00209369

$ 0.0021869
$ 0.0021869$ 0.0021869

$ 0.058618
$ 0.058618$ 0.058618

$ 0.00166267
$ 0.00166267$ 0.00166267

+1.44%

+1.16%

-17.84%

-17.84%

Infinity Rocket (IRT) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00213939. במהלך 24 השעות האחרונות, IRT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00209369 לבין שיא של $ 0.0021869, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. IRTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.058618, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00166267.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, IRT השתנה ב +1.44% במהלך השעה האחרונה, +1.16% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-17.84% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Infinity Rocket (IRT) מידע שוק

$ 197.04K
$ 197.04K$ 197.04K

--
----

$ 427.89K
$ 427.89K$ 427.89K

92.10M
92.10M 92.10M

200,000,000.0
200,000,000.0 200,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Infinity Rocket הוא $ 197.04K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של IRT הוא 92.10M, עם היצע כולל של 200000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 427.89K.

Infinity Rocket (IRT) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Infinity Rocketל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלInfinity Rocket ל USDהיה . $ -0.0003348667.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלInfinity Rocket ל USDהיה $ +0.0003441882.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Infinity Rocketל USDהיה $ -0.0001583735498726257.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0+1.16%
30 ימים$ -0.0003348667-15.65%
60 ימים$ +0.0003441882+16.09%
90 ימים$ -0.0001583735498726257-6.89%

מה זהInfinity Rocket (IRT)

Multi-purpose Launchpad Platform

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Infinity Rocket (IRT) משאב

האתר הרשמי

Infinity Rocketתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Infinity Rocket (IRT) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Infinity Rocket (IRT) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Infinity Rocket.

בדוק את Infinity Rocket תחזית המחיר עכשיו‏!

IRT למטבעות מקומיים

Infinity Rocket (IRT) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Infinity Rocket (IRT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על IRT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Infinity Rocket (IRT)

כמה שווה Infinity Rocket (IRT) היום?
החי IRTהמחיר ב USD הוא 0.00213939 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי IRT ל USD?
המחיר הנוכחי של IRT ל USD הוא $ 0.00213939. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Infinity Rocket?
שווי השוק של IRT הוא $ 197.04K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של IRT?
ההיצע במחזור של IRT הוא 92.10M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של IRT?
‏‏IRT השיג מחיר שיא (ATH) של 0.058618 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של IRT?
IRT ‏‏רשם מחירATL של 0.00166267 USD.
מהו נפח המסחר של IRT?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור IRT הוא -- USD.
האם IRT יעלה השנה?
IRT ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את IRT תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 10:15:14 (UTC+8)

Infinity Rocket (IRT) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.