Infinity Rocket (IRT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00209369 $ 0.00209369 $ 0.00209369 24 שעות נמוך $ 0.0021869 $ 0.0021869 $ 0.0021869 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00209369$ 0.00209369 $ 0.00209369 גבוה 24 שעות $ 0.0021869$ 0.0021869 $ 0.0021869 שיא כל הזמנים $ 0.058618$ 0.058618 $ 0.058618 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00166267$ 0.00166267 $ 0.00166267 שינוי מחיר (שעה אחת) +1.44% שינוי מחיר (1D) +1.16% שינוי מחיר (7D) -17.84% שינוי מחיר (7D) -17.84%

Infinity Rocket (IRT) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00213939. במהלך 24 השעות האחרונות, IRT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00209369 לבין שיא של $ 0.0021869, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. IRTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.058618, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00166267.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, IRT השתנה ב +1.44% במהלך השעה האחרונה, +1.16% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-17.84% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Infinity Rocket (IRT) מידע שוק

שווי שוק $ 197.04K$ 197.04K $ 197.04K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 427.89K$ 427.89K $ 427.89K אספקת מחזור 92.10M 92.10M 92.10M אספקה כוללת 200,000,000.0 200,000,000.0 200,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Infinity Rocket הוא $ 197.04K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של IRT הוא 92.10M, עם היצע כולל של 200000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 427.89K.