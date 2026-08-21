Indigo Protocol מחיר היום

מחיר Indigo Protocol (INDY) בזמן אמת היום הוא $ 0.105341, עם שינוי של 8.11% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ INDY ל USD הוא $ 0.105341 לכל INDY.

Indigo Protocol כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 2,015,395, עם היצע במחזור של 19.11M INDY. ב‑24 השעות האחרונות, INDY סחר בין $ 0.096085 (נמוך) ל $ 0.109211 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 4.5, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.068265.

ביצועים לטווח קצר, INDY נע ב -0.97% בשעה האחרונה ו +21.77% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 5.83K.

Indigo Protocol (INDY) מידע שוק

שווי שוק $ 2.02M$ 2.02M $ 2.02M נפח (24 שעות) $ 5.83K$ 5.83K $ 5.83K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 3.69M$ 3.69M $ 3.69M אספקת מחזור 19.11M 19.11M 19.11M אספקה כוללת 35,000,000.0 35,000,000.0 35,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Indigo Protocol הוא $ 2.02M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 5.83K. ההיצע במחזור של INDY הוא 19.11M, עם היצע כולל של 35000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.69M.