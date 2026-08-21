Imaginary Ones מחיר היום

מחיר Imaginary Ones (BUBBLE) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 2.40% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BUBBLE ל USD הוא $ 0 לכל BUBBLE.

Imaginary Ones כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 362,879, עם היצע במחזור של 4.06B BUBBLE. ב‑24 השעות האחרונות, BUBBLE סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.0164419, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, BUBBLE נע ב +1.62% בשעה האחרונה ו +16.26% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Imaginary Ones (BUBBLE) מידע שוק

שווי שוק $ 362.88K$ 362.88K $ 362.88K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 892.87K$ 892.87K $ 892.87K אספקת מחזור 4.06B 4.06B 4.06B אספקה כוללת 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Imaginary Ones הוא $ 362.88K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BUBBLE הוא 4.06B, עם היצע כולל של 10000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 892.87K.