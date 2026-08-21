Illuminati מחיר היום

מחיר Illuminati (ILUM) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ILUM ל USD הוא $ 0 לכל ILUM.

Illuminati כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 634,517, עם היצע במחזור של 177.60B ILUM. ב‑24 השעות האחרונות, ILUM סחר בין $ 0.0 (נמוך) ל $ 0.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, ILUM נע ב -- בשעה האחרונה ו 0.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Illuminati (ILUM) מידע שוק

שווי שוק $ 634.52K$ 634.52K $ 634.52K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 634.52K$ 634.52K $ 634.52K אספקת מחזור 177.60B 177.60B 177.60B אספקה כוללת 177,600,000,000.0 177,600,000,000.0 177,600,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Illuminati הוא $ 634.52K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ILUM הוא 177.60B, עם היצע כולל של 177600000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 634.52K.