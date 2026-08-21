IKUN מחיר היום

מחיר IKUN (IKUN) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 7.06% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ IKUN ל USD הוא $ 0 לכל IKUN.

IKUN כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 103,663, עם היצע במחזור של 1000.00M IKUN. ב‑24 השעות האחרונות, IKUN סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.03240492, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, IKUN נע ב +0.20% בשעה האחרונה ו +3.62% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 50.31K.

IKUN (IKUN) מידע שוק

שווי שוק $ 103.66K$ 103.66K $ 103.66K נפח (24 שעות) $ 50.31K$ 50.31K $ 50.31K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 103.66K$ 103.66K $ 103.66K אספקת מחזור 1000.00M 1000.00M 1000.00M אספקה כוללת 999,997,932.3 999,997,932.3 999,997,932.3

שווי השוק הנוכחי של IKUN הוא $ 103.66K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 50.31K. ההיצע במחזור של IKUN הוא 1000.00M, עם היצע כולל של 999997932.3. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 103.66K.