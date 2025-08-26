עוד על IFSCI

IF Science סֵמֶל

IF Science מחיר (IFSCI)

לא רשום

1 IFSCI ל USDמחיר חי:

--
----
-8.00%1D
mexc
USD
IF Science (IFSCI) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 14:39:46 (UTC+8)

IF Science (IFSCI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00782424
$ 0.00782424$ 0.00782424

$ 0
$ 0$ 0

-0.90%

-8.00%

-0.95%

-0.95%

IF Science (IFSCI) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, IFSCI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. IFSCIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00782424, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, IFSCI השתנה ב -0.90% במהלך השעה האחרונה, -8.00% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.95% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

IF Science (IFSCI) מידע שוק

$ 46.22K
$ 46.22K$ 46.22K

--
----

$ 46.22K
$ 46.22K$ 46.22K

949.99M
949.99M 949.99M

949,992,372.557294
949,992,372.557294 949,992,372.557294

שווי השוק הנוכחי של IF Science הוא $ 46.22K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של IFSCI הוא 949.99M, עם היצע כולל של 949992372.557294. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 46.22K.

IF Science (IFSCI) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של IF Scienceל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלIF Science ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלIF Science ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של IF Scienceל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-8.00%
30 ימים$ 0-10.81%
60 ימים$ 0+14.64%
90 ימים$ 0--

מה זהIF Science (IFSCI)

IF Science is the first end-to-end AI solution in DeSci featuring its proprietary native IF-SCI MAC Framework and Nutritional Data Annotation Platform that seeks to fine-tune and train AI models. The underlying tech is powered by IFSCI-Multi Agent Control, a sophisticated food recognition framework for Intermittent Fasting (IF). This framework provides a comprehensive multi-model, multi-agent system specifically designed for food analysis and dietary tracking in IF contexts. By leveraging powerful agent orchestration capabilities, it enables accurate food identification, nutritional analysis, and dietary compliance verification. Aside from IF Science agentic framework, its annotation platform also acts as a knowledge pipeline. IF Science seeks to become a comprehensive end-to-end AI solution—from precise annotation to cutting-edge model fine-tuning/training, and enterprise-grade dataset commercialization.

IF Science (IFSCI) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

IF Scienceתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה IF Science (IFSCI) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות IF Science (IFSCI) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור IF Science.

בדוק את IF Science תחזית המחיר עכשיו‏!

IFSCI למטבעות מקומיים

IF Science (IFSCI) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של IF Science (IFSCI) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על IFSCI הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על IF Science (IFSCI)

כמה שווה IF Science (IFSCI) היום?
החי IFSCIהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי IFSCI ל USD?
המחיר הנוכחי של IFSCI ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של IF Science?
שווי השוק של IFSCI הוא $ 46.22K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של IFSCI?
ההיצע במחזור של IFSCI הוא 949.99M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של IFSCI?
‏‏IFSCI השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00782424 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של IFSCI?
IFSCI ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של IFSCI?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור IFSCI הוא -- USD.
האם IFSCI יעלה השנה?
IFSCI ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את IFSCI תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 14:39:46 (UTC+8)

IF Science (IFSCI) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

