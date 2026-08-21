IDEX מחיר היום

מחיר IDEX (IDEX) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 5.07% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ IDEX ל USD הוא $ 0 לכל IDEX.

IDEX כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 643,643, עם היצע במחזור של 1.00B IDEX. ב‑24 השעות האחרונות, IDEX סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.937763, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, IDEX נע ב +3.14% בשעה האחרונה ו -9.66% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 24.49K.

IDEX (IDEX) מידע שוק

שווי שוק $ 643.64K$ 643.64K $ 643.64K נפח (24 שעות) $ 24.49K$ 24.49K $ 24.49K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 643.64K$ 643.64K $ 643.64K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של IDEX הוא $ 643.64K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 24.49K. ההיצע במחזור של IDEX הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 643.64K.