עוד על IBTC

IBTC מידע על מחיר

IBTC אתר רשמי

IBTC טוקניומיקה

IBTC תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

iBTC Network סֵמֶל

iBTC Network מחיר (IBTC)

לא רשום

1 IBTC ל USDמחיר חי:

$109,977
$109,977$109,977
-2.00%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
iBTC Network (IBTC) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 06:31:56 (UTC+8)

iBTC Network (IBTC) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 108,579
$ 108,579$ 108,579
24 שעות נמוך
$ 113,473
$ 113,473$ 113,473
גבוה 24 שעות

$ 108,579
$ 108,579$ 108,579

$ 113,473
$ 113,473$ 113,473

$ 656,686
$ 656,686$ 656,686

$ 49,611
$ 49,611$ 49,611

+0.88%

-2.01%

-5.21%

-5.21%

iBTC Network (IBTC) המחיר בזמן אמת של הוא $109,977. במהלך 24 השעות האחרונות, IBTC נסחר בטווח שבין שפל של $ 108,579 לבין שיא של $ 113,473, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. IBTCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 656,686, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 49,611.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, IBTC השתנה ב +0.88% במהלך השעה האחרונה, -2.01% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-5.21% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

iBTC Network (IBTC) מידע שוק

$ 3.91M
$ 3.91M$ 3.91M

--
----

$ 3.91M
$ 3.91M$ 3.91M

35.58
35.58 35.58

35.57705217
35.57705217 35.57705217

שווי השוק הנוכחי של iBTC Network הוא $ 3.91M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של IBTC הוא 35.58, עם היצע כולל של 35.57705217. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.91M.

iBTC Network (IBTC) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של iBTC Networkל USDהיה $ -2,259.0457830718.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלiBTC Network ל USDהיה . $ -6,936.9312474000.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלiBTC Network ל USDהיה $ +2,777.6780913000.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של iBTC Networkל USDהיה $ +1,099.00194545908.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -2,259.0457830718-2.01%
30 ימים$ -6,936.9312474000-6.30%
60 ימים$ +2,777.6780913000+2.53%
90 ימים$ +1,099.00194545908+1.01%

מה זהiBTC Network (IBTC)

iBTC Network, a Bitcoin Layer 1 native wrapper, leverages a decentralized network of node operators, merchants, and custodians to provide bridgeless yield on Bitcoin. By eliminating the risks associated with centralized custodians and bridges, iBTC offers users secure, compliant, and efficient access to Bitcoin yield. Join us in our mission to make BTCFi secure, transparent, and truly decentralized.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

iBTC Network (IBTC) משאב

האתר הרשמי

iBTC Networkתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה iBTC Network (IBTC) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות iBTC Network (IBTC) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור iBTC Network.

בדוק את iBTC Network תחזית המחיר עכשיו‏!

IBTC למטבעות מקומיים

iBTC Network (IBTC) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של iBTC Network (IBTC) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על IBTC הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על iBTC Network (IBTC)

כמה שווה iBTC Network (IBTC) היום?
החי IBTCהמחיר ב USD הוא 109,977 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי IBTC ל USD?
המחיר הנוכחי של IBTC ל USD הוא $ 109,977. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של iBTC Network?
שווי השוק של IBTC הוא $ 3.91M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של IBTC?
ההיצע במחזור של IBTC הוא 35.58 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של IBTC?
‏‏IBTC השיג מחיר שיא (ATH) של 656,686 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של IBTC?
IBTC ‏‏רשם מחירATL של 49,611 USD.
מהו נפח המסחר של IBTC?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור IBTC הוא -- USD.
האם IBTC יעלה השנה?
IBTC ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את IBTC תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 06:31:56 (UTC+8)

iBTC Network (IBTC) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.