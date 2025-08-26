iBTC Network (IBTC) מידע על מחיר (USD)

iBTC Network (IBTC) המחיר בזמן אמת של הוא $109,977. במהלך 24 השעות האחרונות, IBTC נסחר בטווח שבין שפל של $ 108,579 לבין שיא של $ 113,473, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. IBTCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 656,686, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 49,611.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, IBTC השתנה ב +0.88% במהלך השעה האחרונה, -2.01% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-5.21% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

שווי השוק הנוכחי של iBTC Network הוא $ 3.91M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של IBTC הוא 35.58, עם היצע כולל של 35.57705217. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.91M.