Hyperstable USD (USH) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.981801 $ 0.981801 $ 0.981801 24 שעות נמוך $ 1.01 $ 1.01 $ 1.01 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.981801$ 0.981801 $ 0.981801 גבוה 24 שעות $ 1.01$ 1.01 $ 1.01 שיא כל הזמנים $ 1.053$ 1.053 $ 1.053 המחיר הנמוך ביותר $ 0.97455$ 0.97455 $ 0.97455 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.51% שינוי מחיר (1D) +0.63% שינוי מחיר (7D) +0.10% שינוי מחיר (7D) +0.10%

Hyperstable USD (USH) המחיר בזמן אמת של הוא $1.001. במהלך 24 השעות האחרונות, USH נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.981801 לבין שיא של $ 1.01, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. USHהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.053, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.97455.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, USH השתנה ב +0.51% במהלך השעה האחרונה, +0.63% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.10% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Hyperstable USD (USH) מידע שוק

שווי שוק $ 1.74M$ 1.74M $ 1.74M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.74M$ 1.74M $ 1.74M אספקת מחזור 1.74M 1.74M 1.74M אספקה כוללת 1,739,762.547401527 1,739,762.547401527 1,739,762.547401527

שווי השוק הנוכחי של Hyperstable USD הוא $ 1.74M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של USH הוא 1.74M, עם היצע כולל של 1739762.547401527. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.74M.