עוד על USH

USH מידע על מחיר

USH אתר רשמי

USH טוקניומיקה

USH תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Hyperstable USD סֵמֶל

Hyperstable USD מחיר (USH)

לא רשום

1 USH ל USDמחיר חי:

$1.002
$1.002$1.002
+0.70%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Hyperstable USD (USH) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 06:31:26 (UTC+8)

Hyperstable USD (USH) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.981801
$ 0.981801$ 0.981801
24 שעות נמוך
$ 1.01
$ 1.01$ 1.01
גבוה 24 שעות

$ 0.981801
$ 0.981801$ 0.981801

$ 1.01
$ 1.01$ 1.01

$ 1.053
$ 1.053$ 1.053

$ 0.97455
$ 0.97455$ 0.97455

+0.51%

+0.63%

+0.10%

+0.10%

Hyperstable USD (USH) המחיר בזמן אמת של הוא $1.001. במהלך 24 השעות האחרונות, USH נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.981801 לבין שיא של $ 1.01, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. USHהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.053, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.97455.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, USH השתנה ב +0.51% במהלך השעה האחרונה, +0.63% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.10% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Hyperstable USD (USH) מידע שוק

$ 1.74M
$ 1.74M$ 1.74M

--
----

$ 1.74M
$ 1.74M$ 1.74M

1.74M
1.74M 1.74M

1,739,762.547401527
1,739,762.547401527 1,739,762.547401527

שווי השוק הנוכחי של Hyperstable USD הוא $ 1.74M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של USH הוא 1.74M, עם היצע כולל של 1739762.547401527. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.74M.

Hyperstable USD (USH) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Hyperstable USDל USDהיה $ +0.00625599.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלHyperstable USD ל USDהיה . $ +0.0012372360.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלHyperstable USD ל USDהיה $ +0.0021727706.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Hyperstable USDל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.00625599+0.63%
30 ימים$ +0.0012372360+0.12%
60 ימים$ +0.0021727706+0.22%
90 ימים$ 0--

מה זהHyperstable USD (USH)

Hyperstable (USH) is a crypto-backed, over-collateralized and decentralized stablecoin that's designed to trade at one US Dollar. Borrowers mint USH against supported collateral types, liquidity providers farm and earn PEG tokens by providing liquidity on AMM's like curve and staking their LP tokens, PEG -Hyperstable's utility token- holders lock their tokens into vePEG to earn 100% of protocol revenue generated via interest and liquidation fees, receive incentives, vote on emissions and get protected from dilution via rebases.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Hyperstable USD (USH) משאב

האתר הרשמי

Hyperstable USDתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Hyperstable USD (USH) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Hyperstable USD (USH) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Hyperstable USD.

בדוק את Hyperstable USD תחזית המחיר עכשיו‏!

USH למטבעות מקומיים

Hyperstable USD (USH) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Hyperstable USD (USH) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על USH הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Hyperstable USD (USH)

כמה שווה Hyperstable USD (USH) היום?
החי USHהמחיר ב USD הוא 1.001 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי USH ל USD?
המחיר הנוכחי של USH ל USD הוא $ 1.001. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Hyperstable USD?
שווי השוק של USH הוא $ 1.74M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של USH?
ההיצע במחזור של USH הוא 1.74M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של USH?
‏‏USH השיג מחיר שיא (ATH) של 1.053 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של USH?
USH ‏‏רשם מחירATL של 0.97455 USD.
מהו נפח המסחר של USH?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור USH הוא -- USD.
האם USH יעלה השנה?
USH ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את USH תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 06:31:26 (UTC+8)

Hyperstable USD (USH) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.