HyperLink hlHYPE מחיר היום

מחיר HyperLink hlHYPE (HLHYPE) בזמן אמת היום הוא $ 58.75, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ HLHYPE ל USD הוא $ 58.75 לכל HLHYPE.

HyperLink hlHYPE כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 7,869,625, עם היצע במחזור של 133.95K HLHYPE. ב‑24 השעות האחרונות, HLHYPE סחר בין $ 0.0 (נמוך) ל $ 0.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 69.21, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 54.04.

ביצועים לטווח קצר, HLHYPE נע ב -- בשעה האחרונה ו +4.79% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 58.31.

HyperLink hlHYPE (HLHYPE) מידע שוק

שווי שוק $ 7.87M$ 7.87M $ 7.87M נפח (24 שעות) $ 58.31$ 58.31 $ 58.31 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 7.87M$ 7.87M $ 7.87M אספקת מחזור 133.95K 133.95K 133.95K אספקה כוללת 133,945.4203387756 133,945.4203387756 133,945.4203387756

שווי השוק הנוכחי של HyperLink hlHYPE הוא $ 7.87M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 58.31. ההיצע במחזור של HLHYPE הוא 133.95K, עם היצע כולל של 133945.4203387756. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 7.87M.