Hyperbet by Virtuals מחיר היום

מחיר Hyperbet by Virtuals (HBET) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 2.47% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ HBET ל USD הוא $ 0 לכל HBET.

Hyperbet by Virtuals כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 59,198, עם היצע במחזור של 507.79M HBET. ב‑24 השעות האחרונות, HBET סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, HBET נע ב -- בשעה האחרונה ו +10.21% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 1.04.

Hyperbet by Virtuals (HBET) מידע שוק

שווי שוק $ 59.20K$ 59.20K $ 59.20K נפח (24 שעות) $ 1.04$ 1.04 $ 1.04 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 116.58K$ 116.58K $ 116.58K אספקת מחזור 507.79M 507.79M 507.79M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Hyperbet by Virtuals הוא $ 59.20K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 1.04. ההיצע במחזור של HBET הוא 507.79M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 116.58K.