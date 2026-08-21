HydraDAO מחיר היום

מחיר HydraDAO (HYDRA) בזמן אמת היום הוא $ 0.03164902, עם שינוי של 0.37% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ HYDRA ל USD הוא $ 0.03164902 לכל HYDRA.

HydraDAO כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 372,696, עם היצע במחזור של 11.77M HYDRA. ב‑24 השעות האחרונות, HYDRA סחר בין $ 0.02987802 (נמוך) ל $ 0.03262472 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.073215, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.01350254.

ביצועים לטווח קצר, HYDRA נע ב -1.40% בשעה האחרונה ו +27.26% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 3.10K.

HydraDAO (HYDRA) מידע שוק

שווי שוק $ 372.70K$ 372.70K $ 372.70K נפח (24 שעות) $ 3.10K$ 3.10K $ 3.10K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 589.60K$ 589.60K $ 589.60K אספקת מחזור 11.77M 11.77M 11.77M אספקה כוללת 18,626,878.7894962 18,626,878.7894962 18,626,878.7894962

שווי השוק הנוכחי של HydraDAO הוא $ 372.70K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 3.10K. ההיצע במחזור של HYDRA הוא 11.77M, עם היצע כולל של 18626878.7894962. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 589.60K.