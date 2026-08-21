HYBUX מחיר היום

מחיר HYBUX (HYBUX) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 3.87% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ HYBUX ל USD הוא $ 0 לכל HYBUX.

HYBUX כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 176,637, עם היצע במחזור של 4.35B HYBUX. ב‑24 השעות האחרונות, HYBUX סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00346251, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, HYBUX נע ב -0.70% בשעה האחרונה ו +56.31% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

HYBUX (HYBUX) מידע שוק

שווי שוק $ 176.64K$ 176.64K $ 176.64K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 405.69K$ 405.69K $ 405.69K אספקת מחזור 4.35B 4.35B 4.35B אספקה כוללת 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של HYBUX הוא $ 176.64K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של HYBUX הוא 4.35B, עם היצע כולל של 10000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 405.69K.