Hunter by Virtuals מחיר (DRPXBT)
+0.56%
-14.55%
+9.50%
+9.50%
Hunter by Virtuals (DRPXBT) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, DRPXBT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DRPXBTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00161722, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, DRPXBT השתנה ב +0.56% במהלך השעה האחרונה, -14.55% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+9.50% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של Hunter by Virtuals הוא $ 69.59K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DRPXBT הוא 999.05M, עם היצע כולל של 999049910.1637945. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 69.59K.
במהלך היום, השינוי במחיר של Hunter by Virtualsל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלHunter by Virtuals ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלHunter by Virtuals ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Hunter by Virtualsל USDהיה $ 0.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ 0
|-14.55%
|30 ימים
|$ 0
|-4.04%
|60 ימים
|$ 0
|-3.03%
|90 ימים
|$ 0
|--
Hunter is an AI Agent designed to help users identify airdrop opportunities, optimize farming strategies, gather on-chain insights across blockchain networks, as well as gather X insights. The agent leverages large language models, social media monitoring, and blockchain analytics to provide actionable intelligence to various communication platform. $DRPXBT the utility token of the ecosystem. By using the Hunter AI Agent, users can gain insights into emerging airdrops, discover profitable farming opportunities, and optimize their engagement with the broader crypto space. The Hunter AI Agent is a decentralized AI tool that actively searches for opportunities in the blockchain ecosystem. It combines the power of data scraping, machine learning algorithms, and real-time market analysis to support its users in various ways: - Social Media Monitoring: Integrated with platforms like X (Twitter), the agent identifies key trends, influencers, and emerging projects, adding social intelligence to its analytics toolkit. - Airdrop Identification: The agent detects and tracks upcoming airdrops from various projects, providing detailed insights into eligibility and participation strategies. - Farming Strategy Optimization: By analyzing on-chain data and identifying profitable liquidity pools and staking opportunities, the agent may help users maximize their passive income potential. - Data Analytics: Hunter processes large volumes of on-chain data to provide users with insights into token movements, market trends, and arbitrage opportunities, helping them make informed decisions.
MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!
כמה יהיה Hunter by Virtuals (DRPXBT) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Hunter by Virtuals (DRPXBT) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Hunter by Virtuals.
בדוק את Hunter by Virtuals תחזית המחיר עכשיו!
הבנת הטוקנומיקה של Hunter by Virtuals (DRPXBT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על DRPXBT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
|זְמַן (UTC+8)
|סוּג
|מֵידָע
|08-25 09:45:00
|עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
|08-25 05:44:00
|עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
|08-24 19:48:00
|עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
|08-24 03:20:00
|עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
|08-24 02:09:00
|עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
|08-24 02:00:00
|תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.