Hop Protocol מחיר היום

מחיר Hop Protocol (HOP) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.32% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ HOP ל USD הוא $ 0 לכל HOP.

Hop Protocol כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 103,363, עם היצע במחזור של 193.06M HOP. ב‑24 השעות האחרונות, HOP סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.297217, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, HOP נע ב -- בשעה האחרונה ו +22.78% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 1.32.

Hop Protocol (HOP) מידע שוק

שווי שוק $ 103.36K$ 103.36K $ 103.36K נפח (24 שעות) $ 1.32$ 1.32 $ 1.32 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 535.40K$ 535.40K $ 535.40K אספקת מחזור 193.06M 193.06M 193.06M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Hop Protocol הוא $ 103.36K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 1.32. ההיצע במחזור של HOP הוא 193.06M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 535.40K.