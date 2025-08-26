Honest (HNST) מידע על מחיר (USD)

Honest (HNST) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00251934. במהלך 24 השעות האחרונות, HNST נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00251887 לבין שיא של $ 0.00277194, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. HNSTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.140228, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00118207.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, HNST השתנה ב -2.38% במהלך השעה האחרונה, -9.11% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-4.97% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Honest (HNST) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Honest הוא $ 342.57K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של HNST הוא 136.00M, עם היצע כולל של 400000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.01M.