HoldFlow מחיר היום

מחיר HoldFlow (HOLD) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 5.88% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ HOLD ל USD הוא $ 0 לכל HOLD.

HoldFlow כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 212,821, עם היצע במחזור של 1.00B HOLD. ב‑24 השעות האחרונות, HOLD סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, HOLD נע ב +2.69% בשעה האחרונה ו -6.69% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 32.76.

HoldFlow (HOLD) מידע שוק

שווי שוק $ 212.82K$ 212.82K $ 212.82K נפח (24 שעות) $ 32.76$ 32.76 $ 32.76 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 212.82K$ 212.82K $ 212.82K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של HoldFlow הוא $ 212.82K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 32.76. ההיצע במחזור של HOLD הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 212.82K.